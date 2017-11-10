На Киевщине стартовал месячник борьбы с интернет-мошенниками

Такие данные распространил Отдел коммуникации ГУНП Киевщины. Так, с 30-го октября по 30-е ноября правоохранители Киевщины будут проводить профилактические мероприятия под названием "Триксте ". Эти действия будут направлены ​​на противодействие организованной преступности, а также на конкретных граждан, которые причастны к незаконному завладению деньгами людей в области электронной коммерции.

Также правоохранители отметили, что интернет-мошенники постоянно изобретают новые схемы - чтобы обмануть пользователей и завладеть их деньгами.

Как сообщал УРА-Информ, ранее правоохранители задержали троих экс-сотрудников "Приватбанка".