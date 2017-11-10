18:59 10.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100178739:mysnichenko

На Донбассе есть угроза химической катастрофы – ООН

В ООН призвали прекратить в районе Донецкой фильтровальной станции военные действия.

На Донбассе есть угроза химической катастрофы – ООН

Украина на данный момент столкнулась с новыми угрозами возникновения химической катастрофы, а также серьезного загрязнения воды – по итогам эскалации конфликта прямо около объектов водоснабжения, расположенных на Донбассе. Такие данные распространили докладчики ООН Баскут Тунчак, а также Лео Хеллер.

Согласно их словам – в ООН обеспокоены недавними сообщениями про обстрелы прямо возле водных объектов, содержащих газообразный хлор и прочие опасные химические вещества. Повреждение установок с хлорным газом может привести к серьезным последствиям для населения Донбасса.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе террорист "ДНР" угрожал членами миссии ОБСЕ.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив