На Донбассе есть угроза химической катастрофы – ООН

Украина на данный момент столкнулась с новыми угрозами возникновения химической катастрофы, а также серьезного загрязнения воды – по итогам эскалации конфликта прямо около объектов водоснабжения, расположенных на Донбассе. Такие данные распространили докладчики ООН Баскут Тунчак, а также Лео Хеллер.

Согласно их словам – в ООН обеспокоены недавними сообщениями про обстрелы прямо возле водных объектов, содержащих газообразный хлор и прочие опасные химические вещества. Повреждение установок с хлорным газом может привести к серьезным последствиям для населения Донбасса.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе террорист "ДНР" угрожал членами миссии ОБСЕ.