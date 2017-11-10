ЮНЕСКО подключилась к мониторинговой миссии прав человека в оккупированном Крыму

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Министр поблагодарил иностранных партнеров за должное сотрудничество в сфере контроля за соблюдением прав человека на полуострове. Таким образом, страна выходит на новый уровень усиления влияния на Российскую Федерацию. Климкин отметил, что Украина обяжет через международные суды возместить все те культурно-ценностиный и исторический ущерб, которым поддался полуостров в результате оккупации.

Напомним, что Украина обратилась в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей, в частности, по вопросу повреждения Ханского дворца в Бахчисарае.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Соединенные Штаты Америки приняли решение о выходе из ЮНЕСКО.