Германия запускает поезда на водородном топливе

Таким образом, французский инженерный гигант Alstom подписал контракт о поставках 14 поездов на водородных топливных элементах немецкой железнодорожной компании LNVG в Нижней Саксонии. Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, железнодорожный транспорт начнет курсировать на маршрутах между Куксхафен, Бремерхафен, Бремерферде и Букстенуде с декабря 2021 года. При этом поезда будут иметь дальность до 1000 километров и развивать максимальную скорость 140 км в час.

Примечательно, что водородные двигатели выделяют только водяной пар. Поэтому, такие поезда считаются одной из самых чистых форм транспорта.

Возможно, в будущем поезда заменят дизельные машины на неэлектрифицированных линиях. Производство водорода планируется с использованием электричества с ветровых турбин Нижней Саксонии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Каталонии протестующие блокируют движение поездов и машин. Официальной причиной забастовки называют расширение трудовых прав, но митингующие требуют среди прочего освободить заключенных каталонских политиков.