ФСБ завершило расследование дела журналиста Сущенко, - Фейгин

Защита уже ознакомилась с двумя томами из десяти. Изучение материалов дела продлится до конца ноября. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.

По его словам, ФСБ считает, что Сущенко собирал информацию о конфликте в Донбассе.

Вместе с тем Фейгин не стал рассказывать подробности дела, сославших на подписку о неразглашении, однако добавил, что уголовное дело будет рассмотрено в Московском городскому суде. Сущенко свою вину не признает и защита намерена доказать его невиновность, - заверил он.

При этом Фейгин отметил, что Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на решение о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко до 30 ноября.

Напомним, о задержании украинца "при проведении шпионской акции" в Москве стало известно 3 октября 2016 года. По решению суда, он был арестован. В ФСБ утверждают, что Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника. Ему предъявлено обвинение в шпионаже .

Как сообщал УРА-Информ, адвокаты арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко подала апелляционную жалобу на продление ареста. Решение Лефортовского районного суда Москвы будет обжаловано в Московском городском суде, - написал в своем Тwitter Марк Фейгин.