23:42 10.11.2017 | Общество | Новости
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Британия подвергалась кибератаке со стороны Москвы во время Brexit

Британские СМИ, а также аккаунты некоторых политиков подвергались хакерской атаке со стороны Москвы в июле 2016 года во время проведения Brexit.

Британия подвергалась кибератаке со стороны Москвы во время Brexit

Об этом передает CNN.

СМИ провело собственное расследование, в ходе которого было обнаружено, что в соцсетях было массово размещено целый сонм сообщений и уведомлений, которые выражали презрение и издевались над предупреждениями кампании проевропейского союза относительно последствий голосования в поддержку выхода Британии из блока. Некоторые сообщения коснулись и действующего на тот момент премьера Камэрона, который выступал за отмену процесса выхода страны из ЕС.

Специалисты нашли более 2700 записей, которые используя хэш-теги почти каждую секунду публиковали призывы сепаратистского характера в адрес Британии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", палата общин парламента Великобритании во втором чтении приняла законопроект о выходе из Европейского союза. Эксперты CNN считают, что хакеры могли запросто добраться до аккаунтов этих депутатов, что могло повлиять на ход голосования.


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