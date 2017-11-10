Британия подвергалась кибератаке со стороны Москвы во время Brexit

Британские СМИ, а также аккаунты некоторых политиков подвергались хакерской атаке со стороны Москвы в июле 2016 года во время проведения Brexit.
Об этом передает CNN.
СМИ провело собственное расследование, в ходе которого было обнаружено, что в соцсетях было массово размещено целый сонм сообщений и уведомлений, которые выражали презрение и издевались над предупреждениями кампании проевропейского союза относительно последствий голосования в поддержку выхода Британии из блока. Некоторые сообщения коснулись и действующего на тот момент премьера Камэрона, который выступал за отмену процесса выхода страны из ЕС.
Специалисты нашли более 2700 записей, которые используя хэш-теги почти каждую секунду публиковали призывы сепаратистского характера в адрес Британии.
Как сообщалось в "УРА-Информ", палата общин парламента Великобритании во втором чтении приняла законопроект о выходе из Европейского союза. Эксперты CNN считают, что хакеры могли запросто добраться до аккаунтов этих депутатов, что могло повлиять на ход голосования.