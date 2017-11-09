08:33 09.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За прошедшие сутки в АТО погиб один военный, трое получили ранения - ВИДЕО

За минувшие сутки среду, 8 ноября, российские наемные войска и подчиненные им боевики 19 раз нарушили перемирие.

За прошедшие сутки в АТО погиб один военный, трое получили ранения - ВИДЕО

Украинские войска вынуждены были 13 раз огнем жестко подавлять активность противника. В результате боевых действий на Донбассе один наш защитник погиб. Еще двое получили ранены, а один - боевую травму.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба антитеррористической операции, в конце минувших суток обстановка не претерпела существенных изменений. Противник не прекращал обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, применяя минометы и весь спектр пехотного вооружения.

Так, на Приморском направлении во второй половине дня российско-оккупационные группировки в течение 30 минут били из минометов калибров 120 и 82 миллиметра и вооружения БМП по защитникам Павлополя.

А на подступах к Донецкая боевики применяли противотанковые гранатометы и пулеметы неподалеку Зайцево.

Однако горячее вечером было в Луганском направлении. Здесь оккупанты с пехотного вооружения обстреливали наши опорные пункты у Крымского, Новоалександровки, Луганского, Катериновки. В результате одного из этих обстрелов, около шести часов вечера часов был ранен военнослужащий сил АТО, еще один получил боевую травму.

Напомним, в конце минувших суток вторник, 7 ноября, обстановка в районе проведения антитеррористической операции обострилась. Во второй половине дня боевики усилили огневые провокации почти вдоль всей линии разграничения. При этом за прошедшие сутки противник 17 раз обстреливали украинские позиции.


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