В Запорожье полицейский попался на на взятке в сто тысяч гриве

Старший сержант Александровского районного отдела Национальной полиции попался на взятке. Он требовал от экипажа теплохода "Укрречфлот" сто тысяч гривен.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины, за эти деньги он обещал не привлекать к уголовной ответственности экипаж за хищение ими горюче-смазочных материалов.

Старший сержант полиции ранее работал в водной полиции, поэтому хорошо знал о схемах экипажа теплохода. Он задержал сотрудников теплохода при передаче ими горюче-смазочных материалов очередному клиенту.

После чего он изъял вещественные доказательства и автомобиль, на котором перевозили краденое топливо и потребовал от задержанных деньги. Полицейский был задержан при получении денег в долларовом эквиваленте на общую сумму 4,2 тысячи долларов.

Против него открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Получение взятки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший депутат Волынского облсовета попался на взятке. Мужчина требовалд две тысячи долларов за помочь с размещением МАФов.