В полицию из-за насилия уже обратилось около тысячи детей

От физического насилия в 2017 г. уже погибли 15 детей. В целом же уже пострадало 68. Такие данные распространила пресс-служба Нацполиции Украины. Согласно этим данным – с начала 2017 г. к правоохранителям уже обратилось около 1100 детей, которые рассказали про случаи насилия в их отношении, а также в отношении их родных.

Как отметила глава управления ювенальной превенции Л. Зуб – лишь с начала 2017 г. правоохранители уже составили 1390 административных протоколов – по факту насилия в семье. Протоколы также составлены за невыполнение родителями обязанностей, связанных с воспитанием ребенка. Таких протоколов уже было составлено около 25-ти тысяч.

Как сообщал УРА-Информ, около 60% украинских женщин стали жертвами физического насилия.