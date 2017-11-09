21:15 09.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100178640:Polishuk

В офисе ГФС силовики проводят обыск

В четверг, 9 ноября, в Департамент по организации борьбы с таможенными правонарушениями Государственной фискальной службы Украины пришли с обыском.

В офисе ГФС силовики проводят обыск

Какие именно правоохранительные структуры проводят следственные действия пока не известно. Как сообщил источник в Фискальной службе, их предупреждали о том, что НАБУ скоро "передаст привет" и необходимо быть готовыми к силовым действиям.

В свою очередь в Генеральной прокуратуре и Службе безопасности на условиях анонимности подтвердили факт проведения обыска, отказавшись уточнить подробности.

Там только отметили, что открыто уголовное дело в конце прошлой недели после того, как ГФС публично отчиталась о совместной с НАБУ операции.

В ее результате были арестованы 450 миллионов гривен, которые принадлежат одесскому контрабандисту, который контролирует значительную часть рынка минимизации таможенных платежей, - пояснил источник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ГФС арестовала 450 миллионов гривен на счетах компаний, подконтрольных одному из самых известных контрабандистов страны.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив