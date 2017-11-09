В Хмельницком адвокат попался на взятке.

Полиция задержала защитника, который требовал деньги у своего подзащитного. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины адвокат задержан при получении тысяч долларов.

Во время расследования было установлено, что адвокат за эту сумму обещал своего подзащитному повлиять на принятие решения о закрытии уголовного дела за незаконную торговлю алкогольными напитками. Полиция задокументировала получение им первой части взятки в размере 300 долларов и задержали его в центре города в собственном автомобиле после получения второй части взятки в размере 700 долларов.

Сейчас открыто уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины и , решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье полиция задержала своего коллегу. Старший сержант Александровского районного отдела Национальной полиции попался на взятке. Он требовал от экипажа теплохода "Укрречфлот" сто тысяч гривен. Как сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины, за эти деньги он обещал не привлекать к уголовной ответственности экипаж за хищение ими горюче-смазочных материалов.