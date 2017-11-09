В Дели объявили чрезвычайную ситуацию из-за токсического смога - ВИДЕО

Такое решение было принято из-за загрязнения окружающей среды на фоне токсического смога. Как сообщает The Telegraph, уровень загрязнения в столице Индии почти в 30 раз превышает лимит Всемирной организации здравоохранения.

Кризис, который возникает ежегодно, повлекли за собой нелегальное сжигание сельскохозяйственных культур в фермерских хозяйствах, окружающих Нью-Дели и автомобильные выбросы в атмосферу в городе с ограниченным общественным транспортом. В этом году проблема усугубляется еще и погодными условиями, - пояснили власти страны. Вместе с тем местные жители, жалуются, что не могут держать окна своего дома открытыми. Дели стал газовой камерой, и никто, кажется, ничего не делает, чтобы улучшить ситуацию, - рассказывают люди в социальной сети.

При этом главный министр Дели распорядился закрыть все школы индийской столицы на три дня из-за сильного смога, который висел над городом. Кроме этого, все строительные работы, а также снос зданий в Дели прекратили на пять дней.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году в Дели загрязнение воздуха в десятки раз превышало нормы Всемирной организации здравоохранения. Над городом несколько дней висел сильный смог. В связи с чем, главный министр индийской столицы Арвинд Кеджривал распорядился закрыть все школы на три дня.