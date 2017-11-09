В четверг в Украине пасмурно и дождливо

В большинстве регионов дождей не предвидится. Только в Запорожской области днем ожидаются осадки. На остальной территории будет преимущественно сухая погода. Ветер восточный, 3-8 метром на секунду. Ночью и утром в Карпатах местами туман. Температура воздуха днем ​​составит 7-13 градусов тепла.

В Киеве сегодня без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса терла. Днем потеплеет до 4-6 градусов.

На западе Украины без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов. Днем будет от 3 до 8 теплых градусов.

На севере страны в четверг без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем потеплеет до 1-8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 3-9 градусов.

На востоке сегодня также осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов. Днем будет от 3 до 8 теплых градусов.

На юге страны сухо и тепло. Только в Одесской и Запорожской областях днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов.