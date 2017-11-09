19:47 09.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Новые случаи АЧС замечены на Одесчине

Жителям двух районов Одесчины пришлось уничтожить сотни своих домашних свиней.

Новые случаи АЧС замечены на Одесчине

Уничтожение животных потребовалось - чтобы предотвратить распространение по области африканской чумы (АЧС). Согласно этим данным – АЧС для местных – это большая беда, потому что убивают все поголовье.

При этом стало известно, что у местных жителей просто нет денег для компенсации возмещения убитого скота. По этой причине сумму – около 750-ти тысяч гривен – жители попросили у региона. И из резервного фонда облбюджета убытки будут возмещены – в размере 35 гривен за каждый килограмм живого веса.

Как сообщал УРА-Информ, вспышка АЧС замечена недавно в Луганской области.


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