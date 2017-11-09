09:33 09.11.2017 | Общество | Новости
100178557:nastya

НАТО создаст центр киберопераций и два новых командования

В Европе будут созданы два новых центра планирования и управления операциями НАТО. Один из них будет отвечать за переброску войск и вооружений по европейскому континенту, другой — за операции военно-морских сил в Атлантическом океане.

НАТО создаст центр киберопераций и два новых командования

Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по результатам заседания министров обороны стран-участниц организации накануне.

С его слов, будет создано командование по Атлантике, "чтобы гарантировать, что морские линии связи между Европой и Северной Америкой остаются свободными и безопасными".

Также он анонсировал создание нового командования "для улучшения передвижения вооруженных сил по всей Европе".

В ходе заседания, министры договорились о создании нового центра киберопераций в рамках рамочной схемы адаптированной командной структуры НАТО.

Это усилит киберзащиту и поможет интегрировать киберкомпонент в планирование и операции НАТО на всех уровнях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава НАТО Йенс Столтенбер считает ядерный потенциал Пхеньяна глобальной угрозой для мирового сообщества. Генсек считает, что продолжение ядерной разработки ядерного оружия со сторону КНДР - это плевок в сторонй деятельности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Необходимо не только санкционное давление на КНДР, но и усиление влияния со стороны его ближайших соседей.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив