НАТО создаст центр киберопераций и два новых командования

Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по результатам заседания министров обороны стран-участниц организации накануне.

С его слов, будет создано командование по Атлантике, "чтобы гарантировать, что морские линии связи между Европой и Северной Америкой остаются свободными и безопасными".

Также он анонсировал создание нового командования "для улучшения передвижения вооруженных сил по всей Европе".

В ходе заседания, министры договорились о создании нового центра киберопераций в рамках рамочной схемы адаптированной командной структуры НАТО.

Это усилит киберзащиту и поможет интегрировать киберкомпонент в планирование и операции НАТО на всех уровнях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава НАТО Йенс Столтенбер считает ядерный потенциал Пхеньяна глобальной угрозой для мирового сообщества. Генсек считает, что продолжение ядерной разработки ядерного оружия со сторону КНДР - это плевок в сторонй деятельности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Необходимо не только санкционное давление на КНДР, но и усиление влияния со стороны его ближайших соседей.