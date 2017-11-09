На Тайване истребитель упал в море

Отмечается, что вечером, седьмого ноября, истребитель покинул авиабазу для учебной миссии. Около 18:43 он пролетал на расстоянии 74 км от портового города Цзилун, когда вдруг исчез с радаров, и связь с пилотом оборвалась.

Для проведения поисково-спасательных работ запустили вертолеты над последним известным местом пребывания истребителя.

28-летний пилот в школе авиации с 2011 года и хорошо себя зарекомендовал. Из 718 общих часов полета 419 он прошел на истребителе Mirage 2000. Прошлой ночью военно-поисковая и спасательная вертолетная команда все еще искали пилота, капитана Го Цу-й.

Сейчас продолжается поисковая операция с участием патрульных катеров и авиатехники.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на юге Афганистана в результате падения военного вертолета, один человек погиб и шестеро пострадали. Отмечается, что один военный погиб в результате травм, еще шестеро, находившихся на борту, получили повреждения.