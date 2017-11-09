11:40 09.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Кировоградщине рассказали о ситуации с бешенством животных

Ситуация в сфере бешенства животных на Кировоградщине сейчас характеризуется как сложная.

На Кировоградщине рассказали о ситуации с бешенством животных

При этом в области ситуация с заболеванием бешенством животных пока что контролируемая. Такие данные распространила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы региона. Согласно данным – ситуация с бешенством животных охарактеризована как непростая, однако она контролируется – благодаря принимаемым мерам, что направлены на предотвращение болезни животных.

Госпродпотребслужба уделяет много внимания профилактике, а также ликвидации заболевания бешенством животных в населенных пунктах – также отметили в пресс-службе.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове карантин ввели из-за бешеного кота.


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