На Кировоградщине рассказали о ситуации с бешенством животных

При этом в области ситуация с заболеванием бешенством животных пока что контролируемая. Такие данные распространила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы региона. Согласно данным – ситуация с бешенством животных охарактеризована как непростая, однако она контролируется – благодаря принимаемым мерам, что направлены на предотвращение болезни животных.

Госпродпотребслужба уделяет много внимания профилактике, а также ликвидации заболевания бешенством животных в населенных пунктах – также отметили в пресс-службе.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове карантин ввели из-за бешеного кота.