11:34 09.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Красный крест отправил на Донбасс 270 тонн гуманитарной помощи

Миссия Красного Креста недавно направила на оккупированную часть Донбасса сразу 14 грузовых авто.

Красный крест отправил на Донбасс 270 тонн гуманитарной помощи

Так, на восток страны были направлены грузовики, в который находился гуманитарный груз. Такие данные распространили в пресс-службе ГНСУ. Выяснилось, что через через контрольно-пропускной пункт под названием "Новотроицкое" на выезд на неподконтрольные территории последовали сразу 14 грузовых авто с гуманитарным грузом. К примеру - от Миссии комитета Красного Креста были присланы гигиенические, а также продуктовые наборы, канцелярские принадлежности весом 273 тонны.

Как сообщал УРА-Информ, в начале октября от Красного креста на Донбасс доставлено 11 грузовиков с помощью.


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