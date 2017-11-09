Красный крест отправил на Донбасс 270 тонн гуманитарной помощи

Так, на восток страны были направлены грузовики, в который находился гуманитарный груз. Такие данные распространили в пресс-службе ГНСУ. Выяснилось, что через через контрольно-пропускной пункт под названием "Новотроицкое" на выезд на неподконтрольные территории последовали сразу 14 грузовых авто с гуманитарным грузом. К примеру - от Миссии комитета Красного Креста были присланы гигиенические, а также продуктовые наборы, канцелярские принадлежности весом 273 тонны.

Как сообщал УРА-Информ, в начале октября от Красного креста на Донбасс доставлено 11 грузовиков с помощью.