18:24 09.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Харьковгаз" предотвратил около трех тысяч опасных ситуаций в домах

Клиенты общества "Харьковгаз" имеют возможность самостоятельно выбрать компанию, которая обслуживает дымоходы.

Также можно выбрать компанию, которая бы обслуживала вентиляционные каналы. Так, работники "Харьковгаза" недавно сумели предотвратить возникновение трагедий в нескольких тысячах домов Харьковской области.

Причина же возникновения в регионе опасных ситуаций в основном – это неисправные газовые приборы, а также неисправные вентиляционные каналы. Такие данные распространила пресс-служба компании. "Харьковгаз" с начала 2017 г. провел плановое обслуживание в 200 тысячах домов жителей региона.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве открыт центр обслуживания для потребителей природного газа.


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