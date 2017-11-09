"Харьковгаз" предотвратил около трех тысяч опасных ситуаций в домах

Также можно выбрать компанию, которая бы обслуживала вентиляционные каналы. Так, работники "Харьковгаза" недавно сумели предотвратить возникновение трагедий в нескольких тысячах домов Харьковской области.

Причина же возникновения в регионе опасных ситуаций в основном – это неисправные газовые приборы, а также неисправные вентиляционные каналы. Такие данные распространила пресс-служба компании. "Харьковгаз" с начала 2017 г. провел плановое обслуживание в 200 тысячах домов жителей региона.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве открыт центр обслуживания для потребителей природного газа.