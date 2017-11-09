ЕС вводит оружейное эмбарго против Венесуэлы

Ожидается, что ограничения должны подтолкнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам с оппозицией и способствовать урегулированию политического кризиса, сообщает DW.

Отмечается, что на уровне глав МИД стран ЕС пакет санкций может быть принят уже в понедельник, 13 ноября. Под запрет также подпадет ввоз оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, и аппаратуры для электронной разведки.

Кроме того, ЕС планирует создать черный список физических лиц и организаций, вовлеченных в подавление оппозиционных активистов в стране.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", рейтинговое агентство Standard&Poor's понизила кредитоспособный рейтин Венесуэлы до минимального уровня. Рейтинг демонстрирует возможность и реальные источники погашения долга, который перед Вашингтоном составляет около 10 млрд долларов. На днях президент страны Николас Мадуро объявил, что министерство финансов сможет полностью расчитаться с внешними долгами в начале 2018 года.