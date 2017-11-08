Землю накроет серия магнитных бурь - ФОТО

Метеорологи прогнозируют они начнутся во вторник, 7 ноября, и могут продлится до 11 ноября без перерыва. Также довольно беспокойным будет 15 ноября, когда магнитосфера будет возбуждена.

При этом по данным экспертов в другие дни метеорологи обещают передышку, но крайне чувствительные люди могут испытывать неприятные симптомы еще за несколько дней до начала самих бурь.

Люди, которые страдают от метеозависимости, могут испытывать сильную головную боль, тахикардию, головокружение, перепады давления и другие неприятные симптомы.

В связи с чем врачи советуют отменить физические нагрузки и избегать стрессов. Рекомендуется также на это время отказаться от алкоголя, курения и наладить систему питание, а именно отказаться от жирной и тяжелой пищи, избегать продуктов, способствующих задержке жидкости в организме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, предыдущие сильные магнионые бури опускались на Землю 13 и 14-го октября.