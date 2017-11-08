Во вторник в АТО двое украинских военнослужащих погибло, трое получили ранения - ВИДЕО

Во второй половине дня боевики усилили огневые провокации почти вдоль всей линии разграничения. При этом за прошедшие сутки противник 17 раз обстреливали украинские позиции.

В результате боевых действий погибло двое украинских военных. Еще двое - получили боевые травмы, а один военных был ранен. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, силы АТО 12 раз, используя пехотное вооружение, жестко подавляли активность противника.

Вместе с тем, на приморском направлении боевики били из 82-мм минометов и вооружения БМП по защитникам Гнутово. Также их БМП противник стрелял под Николаевкой, Водяным и Березовой. В результате гранатометного обстрела опорного пункта ВСУ у Новотроицкого один боец сил АТО получил боевую травму.

На луганском направлении под огонь минометов попали позиции украинской армии неподалеку Новотошковского. После шести часов вечера боевики продолжили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и 82-мм- минометов укреплений ВСУ в районе Крымского. Ближе к полуночи на боевики выпустили десять мин калибра 120-мм, в результате чего двое украинских военных погибли, один ранен, еще один получил боевую травму.

На донецком направлении, недалеко от Донецка боевики вели огонь из противотанкового гранатомета по украинским укреплениям на шахте Бутовка.

Напомним, обстановка в районе проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки, понедельник, 6 ноября, оставалась напряженной.