19:34 08.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине число умышленных убийств снизилось на 20%

В Украине в период с января по сентябрь 2017 г. совершено 1366 умышленных убийств.

В Украине число умышленных убийств снизилось на 20%

Это – примерно на 20 процентов меньше, чем было совершено в прошлом году. Такие данные передал восьмого ноября 2017 г. украинский генпрокурор Юрий Луценко – в рамках заседания комитета украинского парламента по вопросам законодательного обеспечения работы украинских правоохранителей.

Согласно словам Луценко – умышленных убийств в течение девяти месяцев 2017 г. совершено 1366, что на 20 процентов меньше, чем совершено за такой же срок в 2016 г. Также за девять месяцев на 10% снизилось число умышленных тяжких телесных повреждений, а также стало на 8% меньше квартирных ограблений.

Как сообщал УРА-Информ, мужчина на Киевщине убил свою начальницу.


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