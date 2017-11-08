В Украине число умышленных убийств снизилось на 20%

Это – примерно на 20 процентов меньше, чем было совершено в прошлом году. Такие данные передал восьмого ноября 2017 г. украинский генпрокурор Юрий Луценко – в рамках заседания комитета украинского парламента по вопросам законодательного обеспечения работы украинских правоохранителей.

Согласно словам Луценко – умышленных убийств в течение девяти месяцев 2017 г. совершено 1366, что на 20 процентов меньше, чем совершено за такой же срок в 2016 г. Также за девять месяцев на 10% снизилось число умышленных тяжких телесных повреждений, а также стало на 8% меньше квартирных ограблений.

Как сообщал УРА-Информ, мужчина на Киевщине убил свою начальницу.