В Польше задержали 17 украинцев-нелегалов

По информации ведомства, пребывание украинцев в Польше противоречило декларируемым ими целям, а один из задержанных нелегально работал.

Задержание произошло во время совместной акции пограничников и инспекторов Государственной инспекции труда в Ополе. Которые проверяли соблюдение правил законности трудоустройства, трудового права и правил техники безопасности в одном из логистических центров на территории Опольского воеводства.

16 гражданам Украины выдали решение об обязанности возврата на родину.

Одного украинца "поймали на горячем во время незаконной выполнения работы". Он не имел ни разрешения на работу, ни заявления о намерении работодателя поручить выполнение работы иностранцу. Этот мужчина должен уплатить штраф и покинуть территорию Польши.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины разоблачила два нелегальных колл-центра, обслуживающих клиентов из Российской Федерации и оккупированного Крыма.