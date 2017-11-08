12:16 08.11.2017 | Общество | Новости
100178462:mysnichenko

В Петербурге монумент Ленину облили краской

На просп. Ленина в Красном Селе (город Санкт-Петербург, Россия) злоумышленник облил краской монумент Ленину. 

В Петербурге монумент Ленину облили краской

Такие данные распространила "Фонтанка". Согласно данным – примерно в 5:30 утра седьмого ноября около дома № 108 по просп. Ленина неизвестный облил Ильича краской красного цвета. На груди у памятника он при этом написал слово “палач”.

Этот человек к своему делу подошел крайне ответственно, принеся еще и листовки с цитатами вождя. Эти листовки он в итоге повесил на деревьях у монумента. По факту случившегося в России открыли уголовное дело - по ст. 214 УК РФ (“Вандализм”). Про это недавно сообщили в МВД по Петербургу.

Как сообщал УРА-Информ, в столице Украины продемонстрировали экспозицию музея пропаганды.


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