07:45 08.11.2017 | Общество | Новости
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В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение

В ночь на среду, 8 ноября, в Папуа-Новой Гвинее зафиксировано мощное землетрясение.

В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 6,5 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает геологическая служба Соединенных Штатов Америки, толчки ощущались в 63 километрах к западу от города Ангорам.

По данным сейсмологов землетрясение произошло около полуночи, а его очаг залегал на глубине 113 километров. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в акватории Тихого океана у побережья Мексики в ночь на четверг, 2 ноября, произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. Эпицентр зафиксирован около двух часов ночи по местному времени. Землетрясение имело координаты 14.97 градуса северной широты и -94.04 градуса западной долготы.


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