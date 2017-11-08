В Луцке трое детей госпитализированы с корью

Такие данные распространили в Волынском лабораторном центре МОЗ. Согласно данным – четверо заболевших корью были просто не привиты, а одному была сделана одна прививка. В итоге троих детей отправили в местные инфекционные отделения.

Уже взяты биоматериалы для исследований на наличие в организме детей вируса кори. Сейчас проверяют возможную связь с завозными фактами кори из Львова. В местной же школе устроили комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Украине появилась угроза эпидемии кори – в трех украинских областях.