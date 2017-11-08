11:21 08.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луцке трое детей госпитализированы с корью

В школе г. Луцк было зафиксировано пять случаев заболевания корью – среди младших школьников.

В Луцке трое детей госпитализированы с корью

Такие данные распространили в Волынском лабораторном центре МОЗ. Согласно данным – четверо заболевших корью были просто не привиты, а одному была сделана одна прививка. В итоге троих детей отправили в местные инфекционные отделения.

Уже взяты биоматериалы для исследований на наличие в организме детей вируса кори. Сейчас проверяют возможную связь с завозными фактами кори из Львова. В местной же школе устроили комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Украине появилась угроза эпидемии кори – в трех украинских областях.


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