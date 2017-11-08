В Крыму оккупанты вновь обыскивают активистов

Как сообщает издание Крымская солидарность, в частности, в Бахчисарае в очередной раз проходит обыск. На этот раз под прицелом внимания силовиков оказался Сейтумеров Сейтумер - гражданский активист и общественник. В Крыму он хорошо известен, как фотограф пейзажной фотографии уголков Крыма.

Кроме того, в городе Старый Крым прошел обыск в доме Руслана Белялова. Силовики уехали, изъяв телефоны на экспертизу. Активиста не увозили.

При этом сам Белялов отметил, что обыски проводили не местные, а когда они ушли он обнаружил пропажу трех тысяч долларов и 60 тысяч рублей. Просто унесли, без протоколов и прочей бюрократии, – добавил активист.

Еще один обыск прошел в поселке Заречное Симферопольского района в доме Кантимирова Эльдара. У него тоже изъяли телефоны и ноутбук.

Кроме того, сообщают об обыске в поселке Кировское по улице Школьная.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в аннексированном Крыму, в городе Бахчисарай, рано утром в среду, 11 октября, проходили обыски в домах крымских татар.