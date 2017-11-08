Украина ввела санкции против 18 российских компаний

Об этом говорится в приказах Министерства экономического развития и торговли Украины под номерами 1582 и 1583.

Отметим, что временное приостановление внешнеэкономической деятельности на территории Украины для фигурантов списка вступит в силу через 40 дней – 9 декабря 2017 года.

В санкционный список вошли "Снек-групп", "Белгородский хладокомбинат", Торговый дом "Донспецстрой", "Южтранс", "Микас" и другие компании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Испании Альфонсо Мариа Дастис Кеседо утверждает, что европейское сообщество должно продолжать сохранять санкции против России. По словам Порошенко, Дастис полностью будет придерживаться той позиции, которая предусматривает постоянное усиление влияния на РФ с целью укрощения ее агрессивной геополитики, в том числе и на территории востока Украины.