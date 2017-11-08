Twitter в два раза увеличил максимальный размер сообщений

Объявление об этом размещено в официальном блоге компании. Согласно полученным недавно данным, увеличение числа символов не затронет сообщения на японском, китайском и корейском языках. В частности, это связано с тем, что их сообщения и так редко достигают даже 140 символов.

Отметим, что в первые дни эксперимента многие пользователи публиковали сообщения длиной в 280 символов. Однако позже все они вернулись к более привычным коротким записям.

"Только 5% твитов были длиннее 140 знаков и 2% - длиннее 190", - отметили в компании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", социальная сеть Twitter ужесточит правила для публикации политической рекламы. Кекламодатели будут обязаны идентифицировать, какого рода кампанию представляют их объявления. Кроме того, у политической рекламы появится специальное обозначение.