На Ровенщине прокурор попался на взятке

Так, взятка была нужна, чтобы было принято решение об освобождении гражданина от уголовной ответственности. Выяснилось, что при получении взятки на Ровенщине правоохранителями задержан глава Березновского отдела Сарненской прокуратуры. Такие данные недавно распространили в сообщении пресс-секретаря генпрокурора Л. Сарган – в соцсети.

ГПУ установила, что прокурор, пользуясь служебным положением, с третьего августа 2017 г. требовал от жительницы региона 2,5 тысячи долларов. А эта женщина действовала в интересах обвиняемого в деле об организации нелегальной добычи янтаря.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре 2017 г. на Буковине чиновник попался на взятке.