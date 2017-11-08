06:00 08.11.2017 | Общество | Новости
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МИД Израиля попросил Украину передать останки раввина Нахмана

В сообщении Министерстве иностранных дел (МИД) Израиля говорится о некой просьбе к украинскому государству, котороя предвещает передачи останков раввина Нахмана.

МИД Израиля попросил Украину передать останки раввина Нахмана

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Таким образом, представители МИД Израиля просят правительство Украины перенести останки основателя движения бреславских хасидов из Умани в Израиль.

По этому поводу украинские власти до сих пор не дали официального ответа. Тем не менее известно, что в Кабините министров Украины все же намерены удовлетворять просьбу израильского МИД.

Так, украинские власти якобы мотивируют это тем, что могила раввина Нахмана является объектом исторического и национального наследия Украины.

Кстати, в канун праздника Рош а-Шана, еврейского Нового года, в Умань ежегодно приезжает не менее 25 тыс. бреславских хасидов из Израиля, США и Европы. В этот период для них организуют десятки специальных рейсов в аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Израиль признал Украину безопасным государством, в которое можно депортировать людей. Соответственно этому правилу, оно позволяет рассматривать по ускоренной процедуре ходатайства граждан Украины.


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