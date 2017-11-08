МИД Израиля попросил Украину передать останки раввина Нахмана

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Таким образом, представители МИД Израиля просят правительство Украины перенести останки основателя движения бреславских хасидов из Умани в Израиль.

По этому поводу украинские власти до сих пор не дали официального ответа. Тем не менее известно, что в Кабините министров Украины все же намерены удовлетворять просьбу израильского МИД.

Так, украинские власти якобы мотивируют это тем, что могила раввина Нахмана является объектом исторического и национального наследия Украины.

Кстати, в канун праздника Рош а-Шана, еврейского Нового года, в Умань ежегодно приезжает не менее 25 тыс. бреславских хасидов из Израиля, США и Европы. В этот период для них организуют десятки специальных рейсов в аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Израиль признал Украину безопасным государством, в которое можно депортировать людей. Соответственно этому правилу, оно позволяет рассматривать по ускоренной процедуре ходатайства граждан Украины.