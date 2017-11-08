Литва проверит, как Украину заполонили авто на еврономерах

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что литовские коллеги на запрос украинской стороны начали расследование относительно законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств, зарегистрированных на территории Литовской Республики.

По состоянию на первое ноября на территории Украины находятся более 59 тис. транспортных средств с литовской регистрацией. При этом 44 600 авто ввезены в режиме временного ввоза.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Украина и Польша уже довольно давно сотрудничают в вопросах обмена опытом. Украинские правоохранители сообщили о своей готовности предоставить польским коллегам доступ к базам данных преступников.