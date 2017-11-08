12:57 08.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100178484:nastya

Литва проверит, как Украину заполонили авто на еврономерах

Представители таможенных органов Литвы начали расследование относительно законности ввоза и использования на территории Украины автомобилей, зарегистрированных на территории Литовской Республики.

Литва проверит, как Украину заполонили авто на еврономерах

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что литовские коллеги на запрос украинской стороны начали расследование относительно законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств, зарегистрированных на территории Литовской Республики.

По состоянию на первое ноября на территории Украины находятся более 59 тис. транспортных средств с литовской регистрацией. При этом 44 600 авто ввезены в режиме временного ввоза.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Украина и Польша уже довольно давно сотрудничают в вопросах обмена опытом. Украинские правоохранители сообщили о своей готовности предоставить польским коллегам доступ к базам данных преступников


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив