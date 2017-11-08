Google сделал 3D тур по украинским театрам

О новом проекте сообщается на официальном блоге компании. В свою очередь в Министерстве культуры отметили, что благодаря проекту можно ознакомиться с уникальной архитектурой оперных театров Украины, заглянуть за кулисы, почувствовать дух и атмосферу театра и даже побывать в тех местах, которые обычно закрыты для посетителей.

К слову, 3D-тур можно осуществить по таким украинскими театрам:

1. Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко;

2. Львовский оперный театр;

3. Черновицкий академический областной украинский музыкально-драматический театр им. Ольги Кобылянской;

4. Одесский национальный академический театр оперы и балета;

5. Киевский национальный академический театр оперетты.

Добавим, что специально для сайта был снят более 300 панорам в самых интересных местах зданий театров, а также видео в формате 360 градусов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на выставке Gitex Technology Week в Объединенных Арабских Эмиратах представили "умные" туннели, с помощью которых процедура прохождения паспортного контроля в аэропортах сократится до 15 секунд.