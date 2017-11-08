Два диверсанта задержаны на Луганщине

Задержанными на Луганщине диверсантами оказались жители Донецка, а также Северодонецка.
Так, на Луганщине недавно сотрудники СБУ провел задержание двух диверсантов. Такая информация содержится в сообщении пресс-службы Службы безопасности.
Так, правоохранители разоблачили в Северодонецке сразу двух диверсантов, которые согласно распоряжению российских кураторов хотели вскоре совершить теракты в городе. Житель Донецка был задержан около административного здания одного из органов власти – при наблюдении и проведении фотосъемок работников, а также охраны данного учреждения.
Как сообщал УРА-Информ, в августе российского диверсанта задержали в Харькове. Про это ранее сообщали сотрудники СБУ.