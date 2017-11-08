13:40 08.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100178478:mysnichenko

Два диверсанта задержаны на Луганщине

Задержанными на Луганщине диверсантами оказались жители Донецка, а также Северодонецка.

Два диверсанта задержаны на Луганщине

Так, на Луганщине недавно сотрудники СБУ провел задержание двух диверсантов. Такая информация содержится в сообщении пресс-службы Службы безопасности.

Так, правоохранители разоблачили в Северодонецке сразу двух диверсантов, которые согласно распоряжению российских кураторов хотели вскоре совершить теракты в городе. Житель Донецка был задержан около административного здания одного из органов власти – при наблюдении и проведении фотосъемок работников, а также охраны данного учреждения.

Как сообщал УРА-Информ, в августе российского диверсанта задержали в Харькове. Про это ранее сообщали сотрудники СБУ.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив