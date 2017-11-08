14:49 08.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аваков хочет ужесточить контроль за разглашением следственных действий

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает ввести уголовную ответственность за обнародование материалов с места следственных действий.

Аваков хочет ужесточить контроль за разглашением следственных действий

Соответствующие сведения размещены на официальном сайте МВД.

Украинский министр предложил запретить стражам порядка обнародование материалов с места следственных действий без разрешения следователя. Это разрешение можно будет получить только по специальной "жесткой" процедуре.

За обнародование материалов с места следственных действий глава МВД предлагает установить жесткую уголовную ответственность.

Напоследок Аваков добавил, что обыск как элемент следственных действий, должен быть исключительно инструментом расследования, но никак не инструментом дискредитации или давления.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины планирует рассмотреть ряд законопроектов по изменениюв избирательное законодательство и определиться по ряду вопросов о господдержке кинематографии. Народные депутаты также попытаются включить в повестку дня проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.


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