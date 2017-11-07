Зубко анонсировал увеличение финансирования "теплых" кредитов в 2018 году

Соответствующее заявление сделал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

По словам Зубко, касательно "теплых" кредитов всегда стоял вопрос кого больше финансировать - ОСМД, или индивидуальных владельцев.

К сожалению, в первые годы именно от ОСМД были такие небольшие запросы по установке дверей, или окон, но сейчас уже есть движение от ОСМД по полной энергомодернизации домов. И банки и ОСМД требуют больше денег направлять на это направление.

Напоследок вице-премьер-министр добавил, что в следующем году будет предусмотрено большее финансирование по "теплым" кредитам.

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины будет продолжать проводить дискуссии с Международным валютным фондом по поводу справедливого ценообразования на газ.