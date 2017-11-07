13:50 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ВСУ провели около пяти тысяч мероприятий боевой подготовки

В течение десяти месяцев 2017 г. в ВСУ уже провели около пяти тысяч мероприятий военной подготовки.

ВСУ провели около пяти тысяч мероприятий боевой подготовки

Такие данные распространил в ходе брифинга глава Управления по оперативной подготовке ГУ подготовки ВСУ И. Подолян. Согласно его словам – за 2017 г. уже успели провести около пяти тысяч разных мероприятий военной подготовки – а это на 30 процентов больше, чем было проведено в такой же период 2016 г.  Такая подготовка – основа боевой готовности частей, а также эффективного выполнения задач в АТО.

В 2017 г. интенсивность учений серьезно возросла  военные части проходят свое обучение на разнообразных полигонах.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине 15 тысяч призывников уклоняются от службы в армии.


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