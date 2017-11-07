ВСУ провели около пяти тысяч мероприятий боевой подготовки

Такие данные распространил в ходе брифинга глава Управления по оперативной подготовке ГУ подготовки ВСУ И. Подолян. Согласно его словам – за 2017 г. уже успели провести около пяти тысяч разных мероприятий военной подготовки – а это на 30 процентов больше, чем было проведено в такой же период 2016 г. Такая подготовка – основа боевой готовности частей, а также эффективного выполнения задач в АТО.

В 2017 г. интенсивность учений серьезно возросла военные части проходят свое обучение на разнообразных полигонах.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине 15 тысяч призывников уклоняются от службы в армии.