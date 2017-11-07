Во вторник на востоке Украины - дождь, а в Карпатах - мороз

Однако ноябрь пришел в Украину с туманами. Они будут усиливаться преимущественно ночью и утром, а днем будут слабеть и рассеиваться.

Серьезных осадков сегодня не предвидится, лишь в восточных областях возможен небольшой дождь. Ветер - западный 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем ожидается от 8 до 14 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса тепла. Днем потеплеет до 7-9 градусов.

На западе Украины сегодня сухо и относительно тепло. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 градуса до плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов, в Закарпатье до 10-15 градусов.

На севере страны без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. Днем потеплеет до 3-9 градусов.

В центре Украины осадков также не ожидается. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем будет от 3 до 10 теплых градусов.

На востоке Украины во вторник днем местами небольшой дождь, только в Харьковской области будет сухо. Температура воздуха ночью составит 0-6 градусов со знаком полюс. Днем потеплеет до 4-10 градусов.

На в южный Одесской и Николаевской областях без осадков, в Херсонской и Запорожской областях местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 2-8 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов.

В Крыму сегодня местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов.