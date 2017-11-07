18:19 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье два активиста задержаны за коммунистическую символику

В Запорожье седьмого ноября несмотря на запрет применения советской символики, состоялся незаконный митинг.

В Запорожье два активиста задержаны за коммунистическую символику

Так, люди решили провести митинг -  в честь празднования столетия Октябрьской революции. Правоохранители в итоге провели задержание двух пенсионеров, которые применили на митинге запрещенную символику. Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции области.

В рамках акции некоторые участники принесли с собой советские лозунги и запрещенную коммунистическую символику. В итоге задержали мужчину 1939 г.р., а также женщину 1959 г.р. и у них был изъят флаг с коммунистической символикой.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Порошенко утвердил символику СНБО.


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