В Запорожье два активиста задержаны за коммунистическую символику

Так, люди решили провести митинг - в честь празднования столетия Октябрьской революции. Правоохранители в итоге провели задержание двух пенсионеров, которые применили на митинге запрещенную символику. Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции области.

В рамках акции некоторые участники принесли с собой советские лозунги и запрещенную коммунистическую символику. В итоге задержали мужчину 1939 г.р., а также женщину 1959 г.р. и у них был изъят флаг с коммунистической символикой.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Порошенко утвердил символику СНБО.