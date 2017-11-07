14:22 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ВСУ рассказали о программе подготовки летчиков

ВСУ в течение десяти месяцев на 95% выполнили запланированную программу подготовки летчиков.

В ВСУ рассказали о программе подготовки летчиков

Такая информация была распространена главой управления оперативной подготовки ГУ подготовки ВСУ – И. Подоляном. Согласно его словам – программа подготовки летчиков уже была выполнена процентов на 95. Известно также, что средний налет пилотов военной авиации и воздушных сил – 45 часов, а пилотов же Военно-морских сил - 29 часов.

Кроме того - на 86% уже была выполнена программа "походы" судов ВМС – она составила 17 суток. Сейчас в своей активной фазе реализации – программа прыжков с парашютом. Подразделения спецоперация эту программу уже выполнили полностью.

Как сообщал УРА-Информ, ВСУ уже провели около пяти тысяч операций по боевой подготовке.


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