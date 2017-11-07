12:19 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине с начала года на водоемах погибло около тысячи граждан

С начала 2017 г. на украинских водоемах утонуло уже 1050 человек. 

В Украине с начала года на водоемах погибло около тысячи граждан

Такие данные распространила пресс-служба ГСЧС. Согласно этим данным – с начала 2017 г. на украинских водоемах утонуло уже 1050 граждан, среди них 92 – дети. Спасти же при этом удалось 679 граждан, 144 ребенка – в том числе.

Также известно, что в течение последних трех дней на украинских водоемах фиксировали гибель сразу шестерых граждан. В частности, четвертого ноября 2017 г. в селе Карбовка на Виннитчине в процессе рыбалки перевернулась лодка, в которой находилось трое мужчин. Все трое в итоге погибли.

Как сообщал УРА-Информ, на Одесчине мужчина утонул в лимане.


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