В Украине с начала года на водоемах погибло около тысячи граждан

Такие данные распространила пресс-служба ГСЧС. Согласно этим данным – с начала 2017 г. на украинских водоемах утонуло уже 1050 граждан, среди них 92 – дети. Спасти же при этом удалось 679 граждан, 144 ребенка – в том числе.

Также известно, что в течение последних трех дней на украинских водоемах фиксировали гибель сразу шестерых граждан. В частности, четвертого ноября 2017 г. в селе Карбовка на Виннитчине в процессе рыбалки перевернулась лодка, в которой находилось трое мужчин. Все трое в итоге погибли.

Как сообщал УРА-Информ, на Одесчине мужчина утонул в лимане.