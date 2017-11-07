В Берлине запустили украиноязычную версию туристического маршрута

Об этом сообщает Посольство Украины в Берлине на странице в Facebook.

На первый такой автобус посол Украины в Германии Андрей Мельник и руководитель туристического предприятия Михаэль Грефе торжественно наклеили украинский флажок.

"Сейчас у нас есть гиды, проводящие экскурсии на 21 иностранном языке, и мы горды, что теперь такое есть и на украинском. Мы надеемся, что это привлечет новых туристов", - заявил Грефе.

Как сообщает посол Украины, работа над тем, чтобы украиноязычный гид появился в крупнейшей в Берлине автобусной туристической компании, велась не один месяц.

Также планируется к концу года сделать аудиогиды в главных музеях Берлина. Возможно, и в здании Бундестага, который ежегодно посещают более трех млн туристов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли и министр образования Украины Лилия Гриневич обсудили новый закон об образовании. Который вызвал дипломатический скандал, посол ЕС согласился донести аргументы Киева до руководства Евросоюза.