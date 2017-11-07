Украинских заложников в России и у боевиков становится все больше, - Ирина Геращенко

К сожалению, на сегодняшний день Украина не может освободить 88 пленных. Об этом во вторник, 7 ноября, в кулуарах парламента журналистам сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, сложилась ужасная ситуация, когда украинских заложников становится все больше. Предложение украинской стороны по обмену 313 нарушителей законов Украины на 88 заложников со стороны боевиков пока не находит отклика. Другая сторона конфликта требует амнистии и включение в списки на увольнение бывших бойцов спецподразделения "Беркут" и граждан, готовивших теракты в различных регионах Украины, - пояснил народный депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Службы безопасности Украины, в заложниках у боевиков так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" находятся 155 украинцев.