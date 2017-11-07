Турцию посетило рекордное количество туристов из Украины

Об этом сообщает пресс-служба Офиса по вопросам культуры и туризма посольства Турции. Таким образом, количество украинских туристов не только продолжает стабильно расти, но и достигает рекордных показателей.

Отмечается, что с января по сентябрь 2017 года страну посетили 1 118 032 граждан Украины, что на 23,16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Кроме того, турпоток из Украины в Турцию в этом году пересек отметку в 1 млн. человек по итогам первых девяти месяцев, в то время как в 2016 году такие показатели были достигнуты лишь в декабре.

Самыми популярными среди украинских отдыхающих традиционно остаются Анталия, Стамбул и курорты провинции Мугла: Фетхие, Даламан, Бодрум и Мармарис.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в курортной провинции Турции Анталии перевернулся автобус с туристами. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте. Еще 17 человек получили травмы.