Трамп оконфузился во время визита в Японию - ФОТО, ВИДЕО

Так, вместо того чтобы постепенно бросать корм рыбам, Трамп вывалил в пруд целую пачку корма, что вызвало улыбку Абэ. Соответствующая церемония является традиционной для визитов всех политиков в Токио, сообщает издание The Guardian.

При этом представители СМИ добавили, что вероятно в Трампа не хватило терпения кормить рыбу небольшими порциями еды, как это делал Абэ. В связи с этим президент США просто открыл деревянный контейнер и высыпал в воду сразу все содержимое.

Кстати, на снимках можно увидеть, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон и жена президента Японии едва сдерживают смех от этого инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп направил в палату представителей Конгресса США письмо, в котором просит увеличить расходы оборонного бюджета страны на 2018 год в связи с ситуацией вокруг КНДР и в Афганистане.