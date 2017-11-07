Шверценеггер записал видеообращение к мэру Кличко - ФОТО

Видео размещено в Twitter экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко.

На записи можно увидеть, как Арнольд Шварценеггер сидит в обществе экс-боксера и родного брата Виталия Кличко. Американец анонсировал, что приедет в Киев для личной встречи с мэром столицы.

"Виталий, нам не хватало тебя на нашей утренней тренировке. Потому что нам нужен был настоящий лидер, такой как ты. Но мы увидим тебя совсем скоро в твоем городе, в Киеве", – отметил Шварценеггер.

Также в своей речи американский актер назвал Виталия Кличко гением. В частности, это Шварценеггер объяснил тем, что только гении могут заставить платить людей налоги так, чтобы им это нравилось.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Виталий Кличко попал в топ-10 лучших чемпионов мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Вслед за Кличко расположились Мухаммед Али, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Ларри Холмс, Майк Тайсон, Джордж Форман и Джо Фрейзер.