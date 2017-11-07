САП обжаловала на меру пресечения подозреваемых по "делу о рюкзаках"

По мнению прокуратуры такая мера слишком мягкая. Она не соответствует тяжести уголовного преступления, а также и рискам установленным во время досудебного расследования.

Как сказано в сообщении, опубликованном на официальной страничке САП в Facebook, Апелляционный суд города Киева принял апелляционные жалобы на постановления следственных судей Соломенского районного суда города Киева от 1 ноября этого года в криминальном деле в так называемом "деле рюкзаков", которым определил подозреваемым меры пресечения в виде личных обязательств. Прокуроры будут настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для всех трех подозреваемых, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра мера пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля. Его подозревают в совершении преступления согласно статьи Уголовного Кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".