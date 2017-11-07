Россия отказалась отдавать Украине бывшего начальника "Беркута" Кусюка

Генеральной прокуратуре Украины отказано в задержании и экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецназа "Беркут" Сергея Кусюка. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, Российская Федерация мотивировала свой отказ тем, что Кусюк является гражданином России, а российское государство не выдает своих граждан.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка по уголовному делу о превышении полномочий при разгоне активистов Майдана в ноябре 2013 года.

Соответствующая повестка была опубликована на сайте ГПУ.

Как сообщал УРА-Информ, статья предусматривает уголовную ответственность за превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия в отношении потерпевшего.