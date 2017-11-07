Пограничник Колмогоров хотел бы вернуться на службу после суда

Пограничник Сергей Колмогоров, которого ранее осудили на 13 лет лишения свободы за выполнение приказа об остановке подозрительного автомобиля в окрестностях Мариуполя и которому Высший спецсуд вчера отменил приговор, заявил, что хотел бы вернуться на службу после окончания суда.
Об этом он заявил украинским СМИ.
"Очень сильно хочется вернуться, думаю, так и будет - вопрос когда, думаю, после окончания всех судебных исков", - сказал Колмогоров.
По его словам, он был "приятно удивлен" приветствием Президента Петра Порошенко.
Также он считает, что почти все доказательства по делу против него были сфальсифицированы. Решение первой инстанции - Мариупольского суда - и апелляционного суда были с нарушениями.
Пока сторона защиты готовится к юридическим процедурам, "поэтому мы пока не готовы комментировать, какие именно доказательства были сфальсифицированы".
Напоследок пограничник добавил, что считает выполнение приказа командира своим долгом.
Как сообщалось ранее в "УРА-информ", высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отпустил из-под стражи пограничника Сергея Колмогорова, которого накануне приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в убийстве женщины в 2014 году под Мариуполем.