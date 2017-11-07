14:21 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пограничник Колмогоров хотел бы вернуться на службу после суда

Пограничник Сергей Колмогоров, которого ранее осудили на 13 лет лишения свободы за выполнение приказа об остановке подозрительного автомобиля в окрестностях Мариуполя и которому Высший спецсуд вчера отменил приговор, заявил, что хотел бы вернуться на службу после окончания суда.

Пограничник Колмогоров хотел бы вернуться на службу после суда

Об этом он заявил украинским СМИ.

"Очень сильно хочется вернуться, думаю, так и будет - вопрос когда, думаю, после окончания всех судебных исков", - сказал Колмогоров.

По его словам, он был "приятно удивлен" приветствием Президента Петра Порошенко.

Также он считает, что почти все доказательства по делу против него были сфальсифицированы. Решение первой инстанции - Мариупольского суда - и апелляционного суда были с нарушениями.

Пока сторона защиты готовится к юридическим процедурам, "поэтому мы пока не готовы комментировать, какие именно доказательства были сфальсифицированы".

Напоследок пограничник добавил, что считает выполнение приказа командира своим долгом.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отпустил из-под стражи пограничника Сергея Колмогорова, которого накануне приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в убийстве женщины в 2014 году под Мариуполем.


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