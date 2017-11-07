Пограничник Колмогоров хотел бы вернуться на службу после суда

Об этом он заявил украинским СМИ.

"Очень сильно хочется вернуться, думаю, так и будет - вопрос когда, думаю, после окончания всех судебных исков", - сказал Колмогоров.

По его словам, он был "приятно удивлен" приветствием Президента Петра Порошенко.

Также он считает, что почти все доказательства по делу против него были сфальсифицированы. Решение первой инстанции - Мариупольского суда - и апелляционного суда были с нарушениями.

Пока сторона защиты готовится к юридическим процедурам, "поэтому мы пока не готовы комментировать, какие именно доказательства были сфальсифицированы".

Напоследок пограничник добавил, что считает выполнение приказа командира своим долгом.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отпустил из-под стражи пограничника Сергея Колмогорова, которого накануне приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в убийстве женщины в 2014 году под Мариуполем.